Треть гаубиц в ремонте: в чем причина износа западных орудий в Украине

Украинские артиллеристы выпускают тысячи снарядов

Артиллерия, которая так нужна украинским военным, чтобы продвигаться и изматывать россиян издалека, не выдерживает темпов войны. Треть из 350 гаубиц, переданных нашей стране, может находиться в ремонте в Польше.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные NYT. Как отмечается в статье, ежедневно Силы обороны Украины выпускают тысячи снарядов по россиянам. Но использование чрезмерное и оружие "сгорает" или повреждается в бою. Ссылаясь на представителей Минобороны США и других осведомленных лиц называется цифра в примерно треть из 350 гаубиц, произведенных на западе, которые постоянно находятся на ремонте в Польше.

Заменить ствол гаубицы длиной до шести метров и весом в сотни килограммов в поле нельзя. В ответ на этот вызов европейское командование Пентагона создало ремонтную мастерскую западнее Украины. Работает она в последние месяцы. Детали программы не разглашаются.

Причиной быстрого износа стволов, кроме интенсивного огня названы также различия в снарядах калибра 155-мм, которые передают Украине. "Некоторые из этих снарядов и пороховых зарядов не были испытаны для использования в определенных гаубицах, и украинские солдаты обнаружили в бою, что некоторые из них могут быстрее изнашивать стволы", — отмечается в материале.

Журналисты оценивают темп стрельбы украинских военных от 2000 до 4000 артиллерийских снарядов в день. Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина получила немецкие САУ PzH 2000. продолжают прибывать и обещанные Словакией САУ Zuzana 2 Howitzer.