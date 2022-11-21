Немецкая PzH 2000 в Украине: почему это лучшая самоходная артиллерийская установка

САУ производства ФРГ считается одной из лучших артиллерийских установок

Немецкие самоходные гаубицы PzH 2000 – еще один вид мощного вооружения, который Украина получила от союзников для противостояния российской агрессии. В общей сложности Киев получил от Берлина 14 таких установок, хотя первоначально речь шла о передаче около ста единиц этого типа военной техники.

"Телеграф" решил разобраться, чем же так интересен для Украины этот вид оружия и какие у него характеристики.

Рекордные выстрелы

PzH 2000 от Krauss-Maffei Wegmann относительно новая разработка, оказавшаяся в Бундесвере только в 1998 году. В то время ее сочли новым словом в области артиллерии и последующие 24 года гаубица является одним из топовых образцов.

Установка оснащена стандартным НАТО-вским калибром в 155 мм и использует длинный ствол, длина которого 155 калибров. Среднестатистический снаряд, выпускаемый немецкими САУ, способен преодолеть от 30 до 36 километров. Если использовать специальные боеприпасы с улучшенной баллистикой, то дальность поражения гаубицы составляет около 40-47 километров. При стрельбе активно-реактивным снарядом – до 67 км.

Что касается скорострельности, то PzH 2000 также близки к рекордным выстрелам. В частности, это оружие может выдать 10-12 выстрелов всего за одну минуту, ведь снаряды подаются автоматически.

Особенности САУ

Дальность выстрела и скорострельность дает немецким гаубицам возможность эффективно выполнять артиллерийский прием под названием MRSI (Multiple round simultaneous impact). То есть, когда одна пушка производит серию выстрелов таким образом, чтобы все снаряды прилетели к одной цели практически в одно время. Погрешность возможна только на десятку долю секунды.

PzH 2000 достигает такой точности и дальности благодаря тому, что боеприпасы выпускаются из нее по разным траекториям и, что не менее интересно, с разной скоростью. Первый выпущенный снаряд обычно летит дольше всего, а вот последний быстрее.

Гаубицы PzH 2000

Как работает и в чем сложность

PzH 2000 способна выпускать до пяти снарядов за один выстрел, однако это довольно сложно, ведь требует компьютеризированной системы управления огнем. Кроме этого, немецкая установка оснащена даже радаром, цель которого состоит в изменении скорости каждого снаряда в отдельности. Благодаря этому САУ может одновременно вести быстрый, а главное максимально точный огонь по цели, расположенной в десятках километров.

Стоит добавить, что немецкое оборудование имеет гусеничный ход, ведь при весе в 56 тонн, он является одним из немногих, однако достаточно успешных вариантов построения: с одной стороны PzH 2000 имеет крайне успешную проходимость на поле боя, с другой — сниженную оперативную мобильность противоколесного шасси.

Что касается расценок, то стоимость одной б\у-шной PzH 2000 составляет примерно 3,4 миллиона евро.

Напомним, что Словакия уже несколько месяцев отправляет в Украину гаубицы Zuzana 2, которые пополняют боевой состав техники Вооруженных украинских сил. Чем особенно эта САУ и как она работает, рассказывал "Телеграф".