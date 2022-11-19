Гаубица Zuzana 2: что может переданная Словакией САУ (видео)

Дальность стрельбы лучше, чем у российских аналогов

Украина продолжает получать помощь от западных партнеров. С лета продолжаются поставки для нужд Вооруженных сил Украины САУ Zuzana 2 из Словакии.

Согласно данным Генштаба ВСУ, передана уже седьмая гаубица Zuzana 2 Howitzer. Всего таких машин ожидается восемь. САУ построена на колесном шасси Татра Т815 8 на 8.

Характеристики САУ Zuzana 2:

Калибр — 155 мм,

дальность стрельбы — минимальная 5 км, максимальная 41,5 км,

экипаж состоит из четырех человек,

вес — 32,4 тонны,

скорость стрельбы — 13 снарядов за первые три минуты из которых пять — в первую при автоматическом режиме, в ручном режиме — 2 снаряда в минуту (по некоторым данным скорострельность в автоматическом режиме составляет шесть снарядов за первую минуту и 16 за первые три),

дополнительно на САУ устанавливают пулемет для самообороны экипажа.

Отметим, что дальнобойность САУ Zuzana 2 почти на 5 км лучше, чем у российской САУ "Гиацинт" после модернизации, а она считается одной из самых мощных у армии рф.

Ранее "Телеграф" рассказывал про САУ Archer, которые могут передать Украине от Швеции — они разработаны для передвижения по сложной местности. Украинцы также собрали средства для приобретения САУ 2С1 Гвоздика для 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна. Понадобилось 10 млн.