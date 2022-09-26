NASAMS недостаточно: Зеленский назвал оружие, которое нужно Украине для деоккупации городов

Виды тяжелого вооружения нужны нашей стране для защиты собственной территории

Полученные Украиной от США в единичном количестве комплексы противовоздушной обороны NASAMS не смогут закрыть всю гражданскую инфраструктуру нашей страны.

Кроме того, в дополнение к ним нужно и другое вооружение, которое поможет успешно развивать украинское контрнаступление для деоккупации захваченных путинскими ордами городов.

И это вооружение — HIMARS и другие РСЗО, а также артиллерия и танки, сказал президент Зеленский в интервью CBS News.

"Артиллерия помогает нам спасать жизнь наших воинов, наших бойцов, им нужна возможность получить поставки танков из Соединенных Штатов, а также Европы. Если США смогут продемонстрировать свое лидерство и смогут предоставить танки, Германия и другие европейские страны последуют за ними", — сказал глава Украинского государства.

При этом президент попросил не доверять российским лживым нарративам о том, что Украина будет целиться по России из предоставленных танков.

"Наша задача — защитить собственную территорию. Нам не нужна чужина, нам не нужна чужая нация. Мы хотим защитить нашу землю и спасти наших людей", — сказал он.

Как сообщалось ранее, США могут предоставить Украине современные танки, однако для этого ВСУ нужно продемонстрировать способность использовать их.

Также напомним, что по мнению канцлера Германии Олафа Шольца, его страна не отправляет танки Украине, поскольку опасается эскалации конфликта между Россией и НАТО. К счастью, даже на такую "твердолобую" позицию немцев нашлась управа – танки нашей стране передаст маленькая Словения — в обмен на 35 погрузчиков и пять автоцистерн, которые им передадут все те же немцы.