Словения передаст Украине десятки танков: однако есть нюанс
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Словения передаст технику Украине в рамках кольцевого обмена с Германией
Словения передаст Украине 28 танков M-55S в обмен на 35 погрузчиков и пять автоцистерн, которые им передадут из Германии.
Как сообщает пресс-служба правительства Словении, соответствующее соглашение было достигнуто после переговоров премьера страны Роберта Голоба и канцлера ФРГ Олафа Шольца.
"В духе солидарности с украинским народом премьер-министр Голоб и канцлер Шольц договорились о совместных действиях, чтобы украинская сторона получила 28 словенских танков M-55S", — говорится в сообщении.
Отмечается, что взамен по кольцевому обмену Словения получит 40 военно-транспортных машин, среди которых 35 крюковых погрузчиков и 5 водовозов.
M-55S является глубокой модернизацией советского танка Т-55, в котором от оригинала остался разве что корпус. Последний модернизированный танк Словения получила в 1999 году.
В чем отличия
В ходе модернизации было снято советское 100мм орудие Д-10ТС2, вместо которого было установлено британское L7 калибра 105-мм. Такие же ставили на ранние "Абрамсы" и первые "Леопарды".
Также на танки установили динамическую защиту, а систему управления оружием улучшили путем установки цифрового баллистического вычислителя и лазерного дальномера.
Кроме того в танке есть прицел командира, который позволяет наводить оружие независимо от наводчика.
Двигатель также был заменен со штатного в 520 л.с. на более мощный в 600 л.с., а гусеницы заменили на резинометаллические.
Для армии Словении эти танки являются резервными, поскольку на вооружении стоят оставшиеся от Югославии М-84, которые представляют собой модернизацию советских Т-72М.
В целом, по мнению экспертов, танк является морально устаревшим, а его боевые способности ограниченными.
Как сообщалось ранее, Словения активно помогает Украине, в том числе и с поставками боевой техники. Так в июне она передала ВСУ крупную партию БМП М-80А.