Словения передаст Украине десятки танков: однако есть нюанс

Словения передаст технику Украине в рамках кольцевого обмена с Германией

Словения передаст Украине 28 танков M-55S в обмен на 35 погрузчиков и пять автоцистерн, которые им передадут из Германии.

Как сообщает пресс-служба правительства Словении, соответствующее соглашение было достигнуто после переговоров премьера страны Роберта Голоба и канцлера ФРГ Олафа Шольца.

"В духе солидарности с украинским народом премьер-министр Голоб и канцлер Шольц договорились о совместных действиях, чтобы украинская сторона получила 28 словенских танков M-55S", — говорится в сообщении.

Отмечается, что взамен по кольцевому обмену Словения получит 40 военно-транспортных машин, среди которых 35 крюковых погрузчиков и 5 водовозов.

M-55S является глубокой модернизацией советского танка Т-55, в котором от оригинала остался разве что корпус. Последний модернизированный танк Словения получила в 1999 году.

В чем отличия

В ходе модернизации было снято советское 100мм орудие Д-10ТС2, вместо которого было установлено британское L7 калибра 105-мм. Такие же ставили на ранние "Абрамсы" и первые "Леопарды".

Также на танки установили динамическую защиту, а систему управления оружием улучшили путем установки цифрового баллистического вычислителя и лазерного дальномера.

Кроме того в танке есть прицел командира, который позволяет наводить оружие независимо от наводчика.

Двигатель также был заменен со штатного в 520 л.с. на более мощный в 600 л.с., а гусеницы заменили на резинометаллические.

Для армии Словении эти танки являются резервными, поскольку на вооружении стоят оставшиеся от Югославии М-84, которые представляют собой модернизацию советских Т-72М.

В целом, по мнению экспертов, танк является морально устаревшим, а его боевые способности ограниченными.

Как сообщалось ранее, Словения активно помогает Украине, в том числе и с поставками боевой техники. Так в июне она передала ВСУ крупную партию БМП М-80А.