"Перестрілюватимемо" російські гаубиці — Німеччина передасть Україні 18 нових артустановок

Нові гаубиці є надійними та простими в обслуговуванні

Збройні Сили України продовжують отримувати військову техніку від західних партнерів: уряд Німеччини повідомив про новий військовий пакет для потреб ЗСУ, до нього буде включено зброю, яка раніше не постачалася.

Йдеться про 18 самохідних артилерійських установок RCH 155, які стануть новинкою в номенклатурі поставок для України. Насамперед ці САУ не поставлялися в Україну.

RCH-155 являють собою 155-мм гаубицю стандарту НАТО, розташовану на колісному шасі на базі БТР "Boxer", що надає САУ дуже кумедний вигляд і здається, що конструкція не витримає ваги великої вежі з гарматою.

Проте досвід експлуатації САУ з 2014 року показав надійність системи, простоту її обслуговування, а головне – дешевизну порівняно з гусеничним варіантом, тим самим PzH-2000, що вже використовується ЗСУ.

У цьому сенсі RCH 155 скоріше схожий на французькі САУ "Цезар" та польські "Краби", які також на колесах і успішно використовуються ЗСУ.

Щодо можливостей нової німецької колісної САУ, то її стандартна 155-мм гармата завдовжки 52 калібру або майже 8 метрів дозволяє стріляти на дальність до 40 км, а при використанні спецбоєприпасів ще далі — до 65 км. Тим самим нова САУ знову "перестрілює" російські 152-мм гаубиці з коротшим стволом, здатні бити максимум на 25-27 км.

Таким чином, постачання RCH-155 значно посилить вогневі можливості української артилерії та дозволить з більшої дистанції знищувати ворога.

При цьому експлуатація RCH-155 може нести для ЗСУ деякі ризики. Так, колісне шасі може не витримати бруду та снігу у разі погіршення погоди, а знаряддя може не витримати інтенсивності роботи українських артилеристів. Проте вогневі можливості артилерії ЗСУ значно зростуть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Німеччина передала Україні десять одиниць важливої військової техніки.

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