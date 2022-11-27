Німеччина передала Україні нову військову допомогу: що отримали ЗСУ

Офіційний Берлін розширює постачання озброєння для української армії

Німеччина виконує свої зобов’язання перед Україною, раніше анонсовані урядом країни. Так, до чергової партії військової допомоги, яка була відправлена для ЗСУ минулого тижня, увійшли довгоочікувані потужні танкові тягачі M1070 Oshkosh. Загалом офіційний Берлін виділив для України десять одиниць такої техніки.

Про це повідомляється на офіційному сайті німецького уряду, повідомляє "Телеграф". Наголосимо, що конкретні терміни доставки озброєння, а також її здатні не розголошуються, — в ім’я безпеки.

Крім уже згаданих тягачів M1070 Oshkosh, які здатні евакуювати навіть деякі види авіаційного транспорту, Німеччина також передала українським прикордонникам 53 спеціальні захищені автомобілі.

M1070 Oshkosh у роботі

Найближчим часом наша країна також планує отримати від Берліна додатково 14 гусеничних машин на дистанційному управлінні. Такий транспорт може допомагати військовим підтримувати безперебійне забезпечення на лінії фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Чехія ще наприкінці жовтня анонсувала чергове постачання військової допомоги для ЗСУ. Конкретної техніки названо не було, натомість озвучено суми, в які вона обходиться.

Також ми писали, що на Заході посилилися розмови про ймовірний вичерпний запас озброєння, яке країни НАТО можуть передати Україні.