Можливості вичерпані: у НАТО зробили тривожну заяву про постачання зброї в Україну

Більшість країн вичерпали свої запаси зброї

З початку повномасштабного вторгнення країни НАТО активно допомагають Україні постачання озброєння. Проте вже у кінці листопада постачати зброю в повному обсязі може лише третина країн.

Тривожну заяву про постачання озброєння в Україну зробив один із представників НАТО. За його словами, 20 із 30 країн НАТО вже вичерпали свої запаси озброєння, яке вони могли постачати Україні. Про це повідомляє видання The New York Times.

Наголошується, що йдеться про переважно невеликі держави. Водночас 10 країн, що залишилися, все ще зможуть поставляти Україні озброєння у великому обсязі. Це стосується найбільших союзників, серед яких Франція, Німеччина, Італія та Нідерланди.

Також офіційні особи в США повідомляють, що американські збройні сили все ще мають достатньо техніки, щоб продовжувати постачати нею Україну.

"Ми прагнемо забезпечити Україну тим, що їй потрібно на полі бою", — заявила цього місяця Сабріна Сінгх, заступник прессекретаря Пентагону.

До речі, країни НАТО надали зброю нашій країні приблизно 40 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт розповів, скільки ракет ще залишилося у росіян і які з них у росії продовжують виробляти.