Великобританія передала Україні ракети Brimstone 2: чим вони особливі (відео)

Ракети більш далекобійні, ніж їх попередня версія

Україна оборонятиметься від росії сучасними ракетами Brimstone 2, які отримала в рамках військової допомоги від Великобританії. На це звернув увагу проєкт Ukraine Weapons Tracker, адже раніше точна серія ракет не називалася і вважалося, що передаються лише ракети Brimstone 1.

Зазначимо, що дослідники посилаються на сюжет британської креативної агенції BFBS Creative. Журналісти опублікували відео, в якому серед коробок при передачі військової допомоги є маркування Brimstone 2 Dual Mode. Повідомляється, що високоточні багатоцільові ракети британського виробництва Brimstone "використовуються в Україні проти російської бронетехніки з травня 2022 року".

Раніше було відомо про постачання в Україну старішої, першої версії ракети. У другої — дальність вища і система наведення краща. Brimstone 2 Dual Mode при запуску з вертольота має дальність 40 км, а з літака – 60 км (у Brimstone 1 – 12 і понад 20 км відповідно). При пуску із землі дальність оцінюють у 20 км.

У ракети комбінована система наведення — крім класичної напівактивної лазерної є ще й базова головка радіолокації самонаведення. Ракети обмінюються даними, щоб не витрачати дві на одну мету. На відео нижче може бути показано роботу Brimstone 2 в Україні, але через дозвіл відео остаточно підтвердити не можна.

Раніше "Телеграф" розповідав про розробку першої української легкої броньованої машини JLTV класу від компанії Inguar. Напередодні Україна отримала допомогу ще від одного європейського партнера – Франція передала системи ППО.