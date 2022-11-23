Кількість не головне: експерт розповів, що не так з оцінкою запасів російських ракет

Попри скорочення запасів ракет, росія все ще здатна їх виробляти

У росіян ще залишилися значні запаси ракетного озброєння, яким вони можуть продовжувати обстрілювати територію України, хоча їхня точна кількість залежить від конкретної моделі.

Про це розповів військовий експерт та керівник Defense Express Сергій Згурець в ефірі передачі "Орестократія" шеф-редактора порталу OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Умовно кажучи, С-300, якими вони обстрілюють наші міста у фронтовій зоні, кількість цих позаресурсних ракет близько 7 тисяч. Коли ми говоримо про "Кинджали", які ставлять на МіГ-31, що злітають з території Білорусі, то всі вважають, що їх максимум до двох десятків і не більше", — сказав він.

Говорячи про ракети Х-101, які вважають найбільш технологічним зразком на озброєнні російської армії, він зазначив, що до війни їх було близько 400 штук, а в жовтні з’явилася інформація, що близько 200 з них окупанти вже запустили. Однак на місці падіння однієї з ракет у Києві після нещодавнього обстрілу було знайдено уламки, датовані третім кварталом 2022 року, що свідчить про те, що росіяни їх продовжують виробляти.

Експерт зазначає, що в цьому їм допомагають постачання процесорів, які є в холодильниках та молоковідсмоктувачах, які закуповуються через Казахстан та Вірменію. Це американські чіпи цивільного призначення, проте вони можуть бути використані не лише в ракетах Х-101, а й у "Іскандерах", а також на вертольотах Ка-52.

Проте знайдені уламки говорять і про позитивніші речі.

"Зазвичай, коли є багато ракет, нові ракети йдуть на склад, а старіші відстрілюються. Якщо ми зараз знаходимо уламки "свіжих", то фактично це означає, що ракети Х-101 "з коліс" йдуть на виконання терористичних операцій", — зазначив Згурець.

При цьому він наголосив, що є ще й старі запаси С-300, а також крилатих ракет Х-22, Х-59 радянського виробництва, але там оцінки їх кількості можуть розходитися.

Тому Згурець рекомендував не акцентувати на цьому питанні увагу, а працювати над створенням системи ППО, яка зможе ефективно перехопити будь-яку кількість ракет.

Нагадаємо, раніше Згурець розповідав про те, чому росіяни могли використовувати для обстрілу Києва крилату ракету з муляжем ядерної боєголовки.