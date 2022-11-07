Скільки ракет ще має росія: у розвідці озвучили хорошу і погану новину

рф використовувала майже всі запаси сучасних ракет

Російські окупанти продовжують здійснювати ракетні обстріли містами України. Проте запаси ракет у країни-агресора добігають кінця.

З початку війни в Україні росія використовувала вже 80% своїх сучасних ракет. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив "The Economist".

За його словами, балістичних ракет "Іскандер", 25 з яких були випущені Україною в жовтні, у росії залишилося 120 штук.

Проте є й погана новина. Військовій розвідці України стало відомо, що кремль планує поповнити запаси шляхом придбання в Ірану ракет Fateh-110 та Zolfaghar. Потім вони можуть бути переправлені в Крим повітрям, після чого морем в російські порти в Каспійському морі.

В Україні поки що немає ефективного захисту від іранських ракет. Зараз нашій країні дуже необхідно отримати зброю, яка допоможе українським військовим збивати балістичні ракети росії.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів, коли росія може почати застосовувати іранські ракети Fateh-110 та Zolfaghar проти України.