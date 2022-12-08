"70% россиян – это крепостные": Ющенко объяснил, в чем опасность такой страны как рф

У россии видение будущего отличалось от того, что представляли в большинстве стран мира

Российские граждане десятилетиями жили в условиях вечной подготовке к грядущей войне, при этом обычные блага цивилизации для них оставались недоступными.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" третий президент Украины Виктор Ющенко, это привело к тому, что противодействовать такому государству исключительно силовым путем очень сложно, а потому придется искать и другие пути давления.

Он напомнил, что российская статистика говорит, что в 2019 году у 22% россиян не было доступа к канализации, а с выгребными ямами живут 9% молодых семей и 12% многодетных.

"То есть новые поколения россиян растут в таких условиях. 70% россиян не имеют загранпаспорта. То есть они никогда не покидали пределы СССР — это крепостные", — сказал Ющенко.

Именно так, по его словам, выглядит жизнь в стране, которая пожертвовала всем, ради милитаризации и имперских целей. При этом, Ющенко отмечает, что для верхушек такая политика выгодна, поскольку позволяет организовывать масштабные коррупционные схемы на подготовке к войне.

Он добавил, что большинство государств готовились к будущему, в котором будет мир, но россия готовилась к большой войне.

"Противодействие силой должно быть не в лице одной нашей страны и ее Вооруженных сил. Это должно быть коллективное противодействие разным инструментам, включая инструмент дипломатии", — подчеркнул он.

Больше ответов на наиболее важные политические и дипломатические вопросы, можно прочитать в материале "Телеграф": "Общество в РФ деградировало до состояния стаи, а выносливость украинцев раздражает Путина: интервью с Виктором Ющенко"