У росії бачення майбутнього відрізнялося від того, що представляли в більшості країн світу

Російські громадяни десятиліттями жили за умов вічної підготовки до майбутньої війни, причому звичайні блага цивілізації їм залишалися недоступними.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" третій президент України Віктор Ющенко, це призвело до того, що протидіяти такій державі виключно силовим шляхом дуже складно, а тому доведеться шукати й інші шляхи тиску.

Він нагадав, що російська статистика каже, що у 2019 році 22% росіян не мали доступу до каналізації, а з вигрібними ямами живуть 9% молодих сімей і 12% багатодітних.

"Тобто нові покоління росіян зростають у таких умовах. 70% росіян не мають закордонного паспорта. Тобто вони ніколи не залишали межі СРСР — це кріпаки", — сказав Ющенко.

Саме так, за його словами, виглядає життя в країні, яка пожертвувала всім, заради мілітаризації та імперських цілей. При цьому Ющенко зазначає, що для верхівок така політика вигідна, оскільки дозволяє організовувати масштабні корупційні схеми на підготовці до війни.

Він додав, що більшість держав готувалися до майбутнього, в якому буде мир, але росія готувалася до великої війни.

"Протидія силою має бути не в особі однієї нашої країни та її Збройних сил. Це має бути колективна протидія різним інструментам, включаючи інструмент дипломатії", — наголосив він.

Більше відповідей на найважливіші політичні та дипломатичні питання можна прочитати у матеріалі "Телеграф": "Суспільство в РФ деградувало до стану зграї, а витривалість українців дратує Путіна: інтерв’ю з Віктором Ющенком"