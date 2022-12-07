"Наддержаві весь світ заздрить": у мережі висміяли депутатський ремонт туалету в росії (фото)

Жодних проблем у хайпі довкола "обновки" новосибірська депутатка не бачить

Росіяни не втомлюються підкидати нових приводів для жартів. Не встигли вщухнути жарти про "цифрову незалежність" рф, як увагу до себе привернув... ремонт туалету в Новосибірську. Місцева депутатка Світлана Каверзіна розповіла про "модернізацію" відхожого місця, яка полягала в встановленні дерев’яних дверей та проведенні прибирання. Така "прогресивність" відразу стала приводом для жартів для мешканців багатьох країн, включаючи самих росіян.

Публікацію про туалет Каверзіна розмістила у своїх соцмережах, але найбільшу популярність тема отримала у Twitter. Твіт вже отримав понад 1400 лайків і був репостнут понад п’ятсот разів.

"Туалет на кінцевій зупинці ОРМЗ (23 автобус) відремонтували. А то без дверей вітерець задував. Ще до цього його відмили та обробили антисептиком", — повідомила новосибірська депутатка, прикріпивши фотографію об’єкта.

Той самий "відремонтований" туалет

Також вона наголосила, що збирається стежити за тим, який санітарний стан підтримуватимуть у туалеті, адже водіям потрібні "прийнятні умови".

Публікація дуже швидко набула резонансу серед користувачів мережі, більшість яких відреагували на подібне досягнення досить єхидно. Громадський резонанс змусив Каверзіну згодом додатково виправдовуватися за подану інформацію. При цьому початкові проблеми з туалетом вона спробувала перекласти на інших чиновників.

Виправдання у Каверзіної такі собі

"Там із туалетом була жерсть, водії скаржилися. Привели хоч якось до ладу. Територія не міська, змогли тільки так", — розповіла жінка одному з місцевих ЗМІ.

Проте її пояснення вже нікому нецікаві. Самі росіяни, а також жителі інших країн обговорюють "передовий" ремонт вбиральні, цікавлячись, чому "наддержава" здатна лише на такий результат.

Не залишився осторонь ситуації і російський журналіст Олександр Невзоров, який виступив проти війни в Україні і часто критикує путінську владу. У властивій йому іронічній манері він розповів про "символ російської величі".

Втім, дивуватися радості депутата щодо "ремонту" туалету не варто. Ситуація з об’єктами соціальної сфери в країні-терористі – не найкраща. "Телеграф" уже показував, як виглядають школи та лікарні у російській глибинці.

Також ми повідомляли про реакцію мережі на поїздку путіна Кримським мостом, для якої він чомусь вибрав автомобіль іноземного, а не вітчизняного виробництва.