"Сверхдержаве весь мир завидует": в сети высмеяли депутатский ремонт туалета в россии (фото)

Никаких проблем в поднявшемся хайпе новосибирская депутат не видит

Россияне не устают подбрасывать новых поводов для шуток. Не успели утихнуть шутки о "цифровой независимости" рф, как внимание к себе привлек… ремонт туалета в Новосибирске. Местная депутат Светлана Каверзина рассказала о "модернизации" отхожего места, которая состояла в установке деревянных дверей и проведению уборки. Такая "прогрессивность" тут же стала поводом для шуток для жителей многих стран, включая самих россиян.

Публикацию о туалете Каверзина разместила в своих соцсетях, но наибольшую популярность тема получила в Twitter. Твит уже получил более 1400 лайков и был репостнут более пятиста раз.

"Туалет на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус) отремонтировали. А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком", — сообщила новосибирская депутат, прикрепив фотографию объекта.

Тот самый "отремонтированный" туалет

Также она подчеркнула, что собирается следить за тем, какое санитарное состояние будут поддерживать в туалете, ведь водителям нужны "приемлемые условия".

Публикация очень быстро получила резонанс среди пользователей сети, большинство которых отреагировали на подобное достижение весьма ехидно. Общественный резонанс заставил Каверзину в последствии дополнительно оправдываться за информацию. При этом изначальные проблемы с туалетом она попыталась переложить на других чиновников.

Оправдания у Каверзиной такие себе

"Там с туалетом была жесть, водители жаловались. Привели в какой-никакой порядок. Территория не городская, смогли только так", — рассказала женщина одному из местных СМИ.

Впрочем, ее объяснения уже никому неинтересны. Сами россияне, а также жители других стран вовсю обсуждают "передовой" ремонт уборной, интересуясь, почему "сверхдержава" способна лишь на такой результат.

Не остался в стороне от ситуации и российский журналист Александр Невзоров, который выступил против войны в Украине и часто критикует путинскую власть. В свойственной ему ехидной манере он рассказал о "символе российского величия".

Впрочем, удивляться радости депутата насчет "ремонта" туалета не стоит. Ситуация с объектами социальной сферы в стране-террористе — не лучшая. "Телеграф" показывал, как выглядят школы и больницы в российской глубинке.

Также мы сообщали о реакции сети на поездку путина по Крымскому мосту, для которой он почему-то выбрал автомобиль иностранного, а не отечественного производства.