Проблема с отоплением тянется не один год — ее не хотят решать

Пока россия оставляет без тепла украинцев и заявляет про "истерику" в Европе из-за повышения тарифов и сложного прохождения отопительного сезона, в самой рф из-за коммунальных проблем остались без отопления сотни людей, пострадали и объекты социальной сферы — школы и больницы.

Один из самых пострадавших районов — Алтайский край. В регионе на 1 декабря днем — минус 13 по Цельсию, ночью мороз падает ниже 20 градусов. Но отопление в регионе досталось не всем. В сети опубликовали впечатляющие фото, как потолок и стены Смоленской районной больницы буквально съела плесень.

Кроме этого врачей и фельдшеров на работе встречают мыши, клопы, блохи, а форму для сотрудников "скорой помощи" выдали только демисезонную. Холодно даже в детских отделения больницы. Медики не раз обращались с коллективными жалобами — они игнорируются.

Кроме плесени в больнице немало других "гостей"

Смоленская ЦРБ выглядит уныло и снаружи, и внутри

В таких условиях медики продолжают работать — с постоянным насморком. При этом даже у автомобилей скорой помощи резина не меняется — зимой и летом она одинаковая.

Количество плесени поражает

Такая ситуация не только в медицине. Кокшинская школа в Алтайском крае уже несколько лет пытается добиться отопления. Детей отправили учиться дома, ведь в классах не выше +8 градусов даже при включенных обогревателях. Периоды развития плесени дети могут увидеть прямо на стенах класса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россия позориться не только с обеспечением своей страны, но и с выражением поддержки оставшимся союзникам. Так, иранскую футбольную команду решили поддержать баннером на Арбате, но допустили странную ошибку.