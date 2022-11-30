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Россияне опозорились с поддержкой Ирана на Чемпионате мира: в сети смеются над конфузом (фото)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Надпись на экране в центре москвы Новость обновлена 30 ноября 2022, 09:59
Надпись на экране в центре москвы

Россияне попытались поддержать Иран и одновременно подколоть США

Россияне решили поддержать Иран перед матчем с США на чемпионате мира по футболу в Катаре, разместив в центре москвы огромную надпись на мультимедийном экране. Однако в сети уже подняли на смех такую "поддержку" и на то есть весомая причина.

Подбодрить "братский народ" россия решила надписью "Иран, россия с тобой!", которая светилась на экране кинотеатра "Октябрь" на улице Новый Арбат. Об этом на своей странице написал журналист телеканала "Дождь" Михаил Козырев у себя на страничке в Facebook.

Арбат, надпись, матч, Иран, россия
Надпись на экране в центре москвы

Надпись на экране гласит: "Иран, россия с тобой!" и сделана она на двух языках. Однако внимательные пользователи сети уже заметили, что россияне допустили орфографическую ошибку.

Арбат, надпись, матч, Иран, россия
Реакция соцсети

Кроме того, россияне попытались подколоть США. Надпись "Иран, россия с тобой" сменяет следующая — "USA is always little, Iran is always big" ("США всегда маленькие, Иран всегда большой"). Далее на экране появляются лица участников группы Little Big Ильи Прусикина и Софии Таюрской, которые ранее переехали из россии в Соединенные Штаты.

Арбат, надпись, матч, Иран, россия
Надпись на экране в центре москвы
Арбат, надпись, матч, Иран, россия
Надпись на экране в центре москвы

Напомним, ранее в сети высмеяли "правдивый" рассказал губернатора рф о его поезде на Донбасс, где ему "удалось" шесть раз увернуться от HIMARS.

Теги:
#США #Россия #Иран #Надпись #Футбольный матч