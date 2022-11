Россияне опозорились с поддержкой Ирана на Чемпионате мира: в сети смеются над конфузом (фото)

Россияне попытались поддержать Иран и одновременно подколоть США

Россияне решили поддержать Иран перед матчем с США на чемпионате мира по футболу в Катаре, разместив в центре москвы огромную надпись на мультимедийном экране. Однако в сети уже подняли на смех такую "поддержку" и на то есть весомая причина.

Подбодрить "братский народ" россия решила надписью "Иран, россия с тобой!", которая светилась на экране кинотеатра "Октябрь" на улице Новый Арбат. Об этом на своей странице написал журналист телеканала "Дождь" Михаил Козырев у себя на страничке в Facebook.

Надпись на экране в центре москвы

Надпись на экране гласит: "Иран, россия с тобой!" и сделана она на двух языках. Однако внимательные пользователи сети уже заметили, что россияне допустили орфографическую ошибку.

Реакция соцсети

Кроме того, россияне попытались подколоть США. Надпись "Иран, россия с тобой" сменяет следующая — "USA is always little, Iran is always big" ("США всегда маленькие, Иран всегда большой"). Далее на экране появляются лица участников группы Little Big Ильи Прусикина и Софии Таюрской, которые ранее переехали из россии в Соединенные Штаты.

