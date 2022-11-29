Китай активно подавляет протесты. Что происходит в стране сейчас (фото, видео)

В понедельник на основных маршрутах демонстраций скопилась полиция, любые попытки протестов останавливают моментально

Стратегия Китая по контролю над коронавирусом с помощью очень жесткого карантина спровоцировала самый большой за десятилетие протест населения. Однако во вторник протесты приостановились, а улицы городов заполнила полиция.

Попытка контроля. Что происходит сейчас

Во вторник утром в Пекине не было никакой информации о дополнительных протестах, поскольку на улицах очень много полиции, а температура упала ниже нуля, передает AP. В Шанхае, Нанкине и других городах тоже царила тишина.

В воскресенье полицейские перекрыли улицу в Шанхае, чтобы остановить протесты

В Шанхае сейчас перекрестки вдоль главного маршрута протеста заблокированы баррикадами, барьеры вчера вечером построили полицейские, чтобы арестовывать людей, передает Sky news. Бизнесы и магазины сейчас открыты, на улицах много правоохранителей. Сегодня съемочную группу преследовали несколько правоохранителей, наблюдая за ними, но они не вмешивались в съемку, что было бы невозможно в условиях протестов несколько дней назад (тогда им снимать не разрешали). Поэтому корреспондентка пришла к выводу, что сегодня власти чувствуют себя спокойнее.

К слову, ранее BBC пожаловались, что при попытке освещать протесты их репортера избили и арестовали. Швейцарская телекомпания RTS сообщила, что ее корреспондента и оператора задержали во время прямой трансляции, но через несколько минут отпустили. То же произошло с журналистами AP и Reuters.

При малейшей попытке начать протест людей моментально арестовывают — это то, что журналисты видели вчера. Многие понимают, насколько опасно протестовать в этой стране.

BBC также сообщает, что протесты, похоже, затихли, поскольку власти начинают их подавлять. Небольшая акция протеста в Ханчжоу в понедельник вечером также была быстро остановлена, а люди быстро арестованы. Но в Гонконге десятки протестующих собрались в центре города и в кампусе университета в знак солидарности с демонстрантами в материковом Китае.

Эксперт, цитируемый BBC, предположил, что протесты вряд ли утихнут. Они, вероятно, будут "приливами и отливами", поскольку людей "не вызывают на улицы контролируемым способом… они перемещаются между социальными сетями и улицами".

Бессмысленные ограничения

Протесты начались после трагедии в Урумчи, где 10 человек погибли во время пожара в многоэтажке. Они не смогли покинуть здание, поскольку из-за ограничений дом был заблокирован снаружи. Карантинные меры задержали пожарных, чтобы добраться до пострадавших.

Тысячи людей возмущаются политикой Китая в отношении нулевой толерантности к коронавирусу, включающей массовое тестирование, блокировку, принудительный карантин и трекинг людей. В результате толпы выходили на улицы несколько дней, требуя прекратить карантин. Некоторые даже призвали президента Си Цзиньпина уйти в отставку, люди стали высказываться против цензуры и ограничения свободы.

В субботу в Шанхае сотни людей собрались со свечами, многие держали чистые листы – символический протест против цензуры – и скандировали: "Нужны права человека, нужна свобода". К вечеру воскресенья демонстрации распространились на Пекин, Чэнду, Гуанчжоу и Ухань, где тысячи жителей требовали не только прекращения ограничений Covid, но и политических свобод. Жители закрытых районов снесли ограждения и вышли на улицы.

Протесты также прошли в университетских городках, в том числе в престижных учебных заведениях Пекина и Нанкина. В Гонконге десятки человек собрались в понедельник вечером в центральном районе города на вече. Некоторые держали чистые листы бумаги, другие оставляли цветы и держали плакаты в память о погибших во время пожара в Урумчи.

Публичные протесты являются редким явлением в Китае, где Коммунистическая партия усилила контроль над всеми аспектами жизни и построила высокотехнологичное государство наблюдения. Чтобы попытаться утолить общественный гнев, власти смягчили некоторые правила, но правительство не показало никаких признаков отступления от своей более широкой стратегии против коронавируса.

Как сообщал "Телеграф", российские грузовые самолеты активно совершают рейсы в Китай, а возвращаются с отключенными транспондерами. В СМИ уже заподозрили, что таким образом осуществляются поставки военной помощи.