Китай содрогается от массовых протестов: в Шанхай стягивают бронетехнику (видео)

От людей все чаще слышны призывы к отставке компартии

По всему Китаю вспыхнули массовые демонстрации, их участники изначально вышли на улицы в знак протеста против жесткого карантина, однако на них все чаще слышны призывы к коммунистической партии и ее лидеру Си Цзиньпину уйти в отставку.

Как говорится в материале CNN, протесты в столице страны Пекине, финансовой столице Шанхае и множестве других городов начались после трагедии в Урумчи, где десять человек погибли во время пожара в многоэтажке. Как предполагается, они не смогли покинуть здание, поскольку из-за карантинных мер дом был заблокирован снаружи.

Впрочем, на демонстрациях люди высказывались против ужесточения цензуры и дальнейшего ограничения личных свобод.

Тем временем в сети появилось множество видео записей, на которых видно, как местные жители устраивают демонстрации с чистыми листами, ставшими символом массовых движений.

Протесты, которые начались в субботу, продолжились также и в воскресенье, 27 ноября. Люди вышли на демонстрации с требованиями к полиции освободить задержанных накануне. Это привело к новым столкновениями.

К вечеру воскресенья тысячи людей протестовали в городах Пекин, Чэнду, Гуанчжоу и Ухань. Как и прежде, помимо призывов к смягчению карантина звучали и требования обеспечить права, свободы и демократию.

"Мы не хотим пожизненных правителей. Нам не нужны императоры!", — выкрикивали протестующие в юго-западном городе Чэнду, явно намекая на Си Цзиньпина, который накануне был переизбран на третий срок.

При этом в сети появились видео, на которых видно, что в Шанхай прибыла тяжелая техника.

Как сообщалось ранее, в последние дни российские грузовые самолеты активно совершают рейсы в Китай, а возвращаются с отключенными транспондерами. В СМИ уже заподозрили, что таким образом осуществляются поставки военной помощи.