Китай здригається від масових протестів: у Шанхай стягують бронетехніку (відео)

Від людей дедалі частіше чути заклики до відставки компартії.

По всьому Китаю спалахнули масові демонстрації, їх учасники спочатку вийшли на вулиці на знак протесту проти жорсткого карантину, проте на них все частіше чути заклики до комуністичної партії та її лідера Сі Цзіньпіна піти у відставку.

Як йдеться в матеріалі CNN, протести в столиці країни Пекіні, фінансовій столиці Шанхаї та багатьох інших містах почалися після трагедії в Урумчі, де десять людей загинули під час пожежі в багатоповерхівці. Як стверджується, вони не змогли залишити будівлю, оскільки через карантинні заходи будинок було заблоковано ззовні.

Втім, на демонстраціях люди також почали висловлювалися проти посилення цензури та подальшого обмеження особистих свобод.

Тим часом у мережі з’явилося багато відео записів, на яких видно, як місцеві жителі влаштовують демонстрації з чистими аркушами, які стали символом масових рухів.

Протести, які розпочалися у суботу, продовжились також і в неділю, 27 листопада. Люди вийшли на демонстрації із вимогами до поліції звільнити затриманих напередодні. Це призвело до нових зіткнень.

До вечора неділі тисячі людей протестували у містах Пекін, Ченду, Гуанчжоу та Ухань. Як і раніше, окрім закликів до пом’якшення карантину звучали й вимоги забезпечити права, свободи та демократію.

"Ми не хочемо довічних правителів. Нам не потрібні імператори!", — вигукували протестувальники в південно-західному місті Ченду, явно натякаючи на Сі Цзіньпіна, який напередодні було переобраний на третій термін.

При цьому в мережі з’явилися відео, на яких видно, що до Шанхаю прибула важка техніка.

Як повідомлялося раніше, останніми днями російські вантажні літаки активно здійснюють рейси до Китаю, а повертаються з відключеними транспондерами. У ЗМІ вже запідозрили, що таким чином здійснюються постачання військової допомоги.