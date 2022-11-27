Китай таки почав постачати зброю росії? Таємничі рейси з Москви насторожили експертів

Що знаходилося на борту літаків невідомо, проте у місцевих соцмережах повідомляють про військову допомогу

Сервіси відстеження польотів зафіксували дивну активність російської вантажної авіації у Китаї. Зокрема, літаки Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Дніпро" регулярно курсують до Китаю, а повертаються з відключеними транспондерами.

Як повідомляє видання Defence Express, всього за останній тиждень вдалося зафіксувати близько 10 таких рейсів. Наприклад, за даними Radarbox, "Руслани" здійснили дев’ять рейсів до Китаю і лише три з нього, що говорить про відключення транспондерів.

Зазвичай до рейсів залучено літаки з бортовими номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

У китайських соцмережах місцеві спотери теж звернули увагу на активність російських літаків і оприлюднили відео з посадкою одного з них.

Коментатори пояснюють, що на літаки вантажиться "військова допомога" у вигляді бронежилетів, касок, одягу та інших речей.

Зазначається, що стандартний рейс проходить за маршрутом Москва-Новосибірськ-Чженчжоу і назад, хоча один із рейсів прямував до Урумчі. Видання також нагадує, що Чженьчжоу є потужним індустріальним центром, в якому розташовані підрозділи оборонного гіганта Norinco.

Хоч і не зовсім зрозуміло, що саме доставляють російські літаки, проте очевидно, що в цих речах є серйозна необхідність, бо інакше їх доставляли б поїздами.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ нещодавно з’явилася інформація, що саме через Китай Україна не отримала польські літаки МіГ-29.