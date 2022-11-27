Китай таки начал поставлять оружие россии? Таинственные рейсы из Москвы насторожили экспертов

Что находилось на борту самолетов неизвестно, однако в местных соцсетях сообщают о военной помощи

Сервисы отслеживания полетов зафиксировали странную активность российской грузовой авиации в Китае. В частности самолеты Ан-124 "Руслан" компании "Волга-Днепр" регулярно курсируют в Китай, а возвращаются с отключенными транспондерами.

Как информирует издание Defence Express, всего за последнюю неделю удалось зафиксировать около 10 таких рейсов. Например, по данным Radarbox, "Русланы" совершили девять рейсов в Китай и только три из него, что говорит об отключении транспондеров.

Обычно к рейсам привлечены самолеты с бортовыми номерами RA-82074, RA-82044, RA-82081.

В китайских соцсетях местные спотеры тоже обратили внимание на активность российских самолетов, и обнародовали видео с посадкой одного из них.

Комментаторы объясняют, что на самолеты грузится "военная помощь" в виде бронежилетов, касок, одежды и других вещей.

Отмечается, что стандартный рейс проходит по маршруту Москва-Новосибирск-Чжэнчжоу и обратно, хотя один из рейсов следовал в Урумчи. Издание также напоминает, что Чжэнчжоу является мощным индустриальным центром, в котором расположены подразделения оборонного гиганта Norinco.

Хоть и не совсем понятно, что именно доставляют российские самолеты, однако очевидно, что в этих вещах есть серьезная необходимость, поскольку иначе их бы доставляли поездами.

Как сообщалось ранее, в СМИ недавно появилась информация, что именно из-за Китая Украина не получила польские самолеты МиГ-29.