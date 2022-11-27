Люди вимагають відставки компартії: у Китаї спалахнули масштабні протести (відео)

Причиною протестів стала пожежа в будинку в місті Урумчі, мешканців якого заблокували в будинку через карантин

У Китаї пройшла хвиля антиурядових протестів на тлі посилення коронавірусних обмежень. Протестувальники вигукували антиурядові гасла та вимагали відставки компартії Китаю, у відповідь силовики спробували розганяти їх.

Як повідомляє Reuters, протести спалахнули у багатьох великих містах, включаючи фінансовий центр країни Шанхай. Причиною громадського невдоволення стала пожежа у місті Урумчі (провінція Сіньцзян) 24 листопада, внаслідок якої загинули 10 людей.

Згідно з припущеннями протестувальників, пожежа в багатоповерхівці призвела до смертей, тому що всі виходи з будівлі були заблоковані через посилення карантинних заходів, а тому люди просто не могли залишити будівлю. Місцева влада цю інформацію відкидає.

У Шанхаї група людей зібралася в суботу ввечері для того, щоб вшанувати пам’ять загиблих, а потім переросла в акцію протесту.

На відео, яке розлетілося мережею, видно, що люди на знак протесту проти цензури несуть чисті листи. Люди у присутності поліції вигукували гасла з вимогами скасувати локдаун для всього Китаю та відправити комуністичну партію у відставку. У відповідь силовики спробували розігнати натовп.

Після події в Урумчі місцева влада вирішила трохи послабити карантинні заходи та відновити рух громадського транспорту. До цього жителям міста заборонялося залишати будинки, локдаун тривав близько 100 днів. Загалом за суботу в Китаї було виявлено понад 40 тисяч нових випадків COVID-19.

Як повідомлялося раніше, в ніч з 21 на 22 листопада в місті Аньян (Китай) сталася сильна пожежа на одній із місцевих фабрик, внаслідок якої загинули 38 людей.