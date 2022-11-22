У Китаї сильна пожежа на фабриці: загинули десятки людей (фото та відео)

Будинок спалахнув як сірник за лічені хвилини

У ніч із 21 на 22 листопада у місті Аньян (Китай) сталася сильна пожежа на одній із місцевих фабрик. Вогонь охопив будівель у таких масштабах, що з ним боролося понад дві сотні рятувальників. На жаль, вогненна стихія, що останнім часом вирує не лише на території росії, забрала життя 38 людей.

Подробиці трагедії повідомляють Reuters та Marketbeat, передає "Телеграф". Варто зазначити, що постраждалою компанією стала Kaixinda Trading Co Ltd, чия будівля розташовувалася в "зоні високих технологій" — районі Веньфен.

Пожежу вдалося локалізувати лише до 20.00 за місцевим часом (близько 14.00 за Києвом), ще три години знадобилося на остаточну ліквідацію.

Місто Аньян на карті

Такий вид на пожежу відкривався ввечері

Вже вранці 22 листопада місцева влада повідомила, що кількість загиблих досягла 38 осіб. Усі вони були працівниками фабрики, яка постраждала від вогню. Ще двоє їхніх колег змогли вижити, але отримали травми різної тяжкості.

Будівля спалахнула дуже швидко

Так будинок виглядав після ліквідації займання

Пожежа була настільки сильною, тому що фабрика займалася виробництвом хімічних речовин, а також іншої промислової продукції, у тому числі спеціалізованих хімікатів. Конкретної причини займання поки що не повідомляється. Однак у Китаї подібні випадки — не рідкість, на що впливають погані умови зберігання горючих матеріалів, відсутність протипожежного обладнання та безліч закритих виходів у будинках.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабне загоряння під Петербургом, якому, за словами очевидців, передувала потужна "бавовна". Повідомлялося, що горить один із газопроводів. Росіяни ж стверджували про загоряння АЗС.

Також ми писали про черговий теракт у Стамбулі, що спричинив серйозну пожежу посеред вулиці.