У центрі Москви спалахнула масштабна пожежа: подробиці (відео)

У Москві люди заблоковані в палаючій будівлі

У країні-агресорі триває хвиля великих пожеж. Через день після потужної "бавовни" на газопроводі, під Петербургом у мережі почали поширюватися відео пожежі вже зі столиці Росії.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, інцидент стався у центрі Москви, в районі площі трьох вокзалів. Вогнем виявилася охоплена двоповерхова складська будівля, в якій знаходяться магазини меблів, квітів та світильників. Площа загоряння становить близько двох тисяч метрів, а всередині приміщення все ще можуть бути люди.

Пізніше з’явилася інформація про те, що в будівлі стався обвал на площі 500 кв. м. На місце подій вже прибули співробітники рятувальних служб, а масштабній пожежі було надано третій номер складності з п’яти.

Повідомляється, що до ліквідації спалаху буде залучено пожежний потяг та авіацію.

"Зараз пожежники працюють над порятунком людей, які знаходяться всередині будівлі, що горить, і просять про допомогу", — передає видання ТАРС.

Видання, посилаючись на прес-службу ГУ МНС Росії, передає, що в квітковому складі, що горить, частково обрушилися перекриття між першим і другим поверхами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у російському місті Перм прогримів потужний вибух на пороховому заводі.

Також ми повідомляли про те, що під час потужної пожежі в російському Костромі загинуло понад десять людей.