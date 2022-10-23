В росії на повітря злетів пороховий завод, є загиблі: що сталося

Після вибуху почалася пожежа, яка охопила щонайменше 20 квадратних метрів території

Естафету великих пожеж у російській федерації приймає далека Перм. Не встигли рятувальники розібратися з наслідками займання в Шебекіному, що на Білгородщині, як у Пермі, стався серйозний вибух на державному підприємстві — місцевому пороховому заводі. За попередніми даними, загинуло щонайменше двоє людей, ще кілька могли залишатися під завалами.

Першими даними повідомив російський Telegram-канал "Перм 36,6", пізніше інформацію про пожежу та подальше займання підтвердили і офіційні, крупніші росЗМІ. Особливих деталей інциденту не повідомляють — вочевидь, намагаються залагодити все так, щоб витік інформації був мінімальним.

Проте наразі достеменно відомо про смерть як мінімум двох людей. Під завалами могли опинитися ще четверо працівників підприємства.

Також повідомлялося, що вибух стався у корпусі, де виробляються пластмаси. Рятувальники, які приїхали на виклик, були змушені боротися з пожежею, що спалахнула — вогонь зайняв мінімум 20 квадратних метрів площі.

До речі, на Пермському пороховому заводі виготовляються боєприпаси до російських "Град" та "Смерчів". Однак говорити про теракт, підготовлений українськими спецслужбами чи щось подібне, не доводиться — Перм надто далеко від кордону з нашою державою.

Пермський завод на карті — Україна надто далеко

При цьому подібні вибухи на цьому підприємстві не така вже й рідкість. Останній аналогічний стався у травні 2022 року.

Вибух на Пермському заводі 2 травня 2022

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким черговим фейком відзначилися росЗМІ, розповідаючи про "обстріл" Білгородської області з боку ЗСУ. Спойлери — у російських пропагандистів, як це часто буває, одні кадри вибухів та пожеж використовуються кілька разів.