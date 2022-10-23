В россии на воздух взлетел пороховой завод, есть погибшие: что произошло

После взрыва начался пожар, который охватил минимум 20 квадратных метров территории

Эстафету крупных пожаров в российской федерации принимает далекая Пермь. Не успели спасатели разобраться с последствиями возгорания в Шебекино, что на Белгородщине, как в Перми произошел серьезный взрыв на государственном предприятии — местном пороховом завода. По предварительным данным, погибло минимум двое человек, еще несколько могли оставаться под завалами.

Первыми данными сообщил российский Telegram-канал "Пермь 36,6", позже информацию о пожаре и последующем возгорании подтвердили и официальные, более крупные росСМИ. Особых деталей инцидента не сообщают — видимо, стараются уладить все так, чтобы утечка информации была минимальной.

Однако на данный момент точно известно о смерти как минимум двух человек. Еще под завалами могли оказаться еще четверо сотрудников предприятия.

Также сообщалось, что взрыв произошел в корпусе, где производит пластмассы. Спасатели, приехавшие на вызов, были вынуждены бороться со вспыхнувшим пожаром — огонь занял минимум 20 квадратных метров площади.

К слову, на Пермском пороховом заводе изготавливаются боеприпасы к российским "Градам" и "Смерчам". Однако говорить о теракте, подготовленном украинскими спецслужбами или что-то в этом роде, не приходится — Пермь слишком далеко от границы с нашим государством.

Пермский завод на карте - Украина слишком далеко

При этом подобные взрывы на этом предприятии не такая уж и редкость. Последний аналогичный случился в мае 2022 года.

Взрыв на Пермском заводе 2 мая 2022

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким очередным фейком отличились росСМИ, рассказывая про "обстрелы" Белгородской области со стороны ВСУ. Спойлеры — у российских пропагандистов, как это часто бывает, одни кадры взрывов и пожаров используются по несколько раз.