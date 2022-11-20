В центре Москвы вспыхнул масштабный пожар: подробности (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В Москве люди заблокированы в пылающем здании
В стране-агрессоре продолжается волна крупных пожаров. Спустя день после мощной "бавовны" на газопроводе, под Петербургом в сети начали распространяться видео пожара уже из столицы рф.
Согласно информации российских СМИ, инцидент произошел в центре Москвы, в районе площади трёх вокзалов. Огнем оказалось охвачено двухэтажное складское здание, в котором находятся магазины мебели, цветов и светильников. Площадь возгорания составляет около двух тысяч метров, а внутри помещения всё еще могут находиться люди.
Позже появилась информация о том, в здании произошло обрушение на площади 500 кв. м. На место событий уже прибыли сотрудники спасательных служб, а масштабному пожару был присвоен третий номер сложности из пяти.
Сообщается, что к ликвидации возгорания будут привлечены пожарный поезд и авиация.
"Сейчас пожарные работают над спасением людей, которые находятся внутри горящего здания и просят о помощи", — передает издание ТАСС.
Издание, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС россии, передает, что в горящем цветочном складе частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами.
Напомним, ранее мы писали о том, что в российском городе Пермь прогремел мощный взрыв на пороховом заводе.
Также мы сообщали о том, что во время мощного пожара в российского Костроме погибли более десяти человек.