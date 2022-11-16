У турецькому Стамбулі пролунав ще один вибух: що відомо (відео)

Пожежники оперативно загасили пожежу

Через кілька днів після масштабного теракту в турецькому Стамбулі у місті стався ще один вибух. Цього разу подія сталася на одній із вулиць у районі Фатіх.

За даними місцевого видання Мynet.com, подія не є терактом. Згідно з оприлюдненою інформацією, водій автомобіля зауважив, що його транспортний засіб сильно димить, після чого зупинився на узбіччі та попросив допомоги в оточуючих.

Незабаром пролунав вибух, внаслідок чого вогонь перекинувся на ще три автомобілі, що стояли неподалік.

Пожежники, які прибули на місце, оперативно ліквідували спалах.

Повідомляється, що обійшлося без жертв і постраждалих, проте, крім знищених вогнем чотирьох автомобілів, пошкодження отримала розташована поруч будівля.

Як повідомлялося раніше, 13 листопада в Стамбулі пролунав вибух на одній з популярних у туристів вулиць, внаслідок чого шестеро людей загинули, а ще 81 поранено. Передбачувану зловмисницю, яка залишила вибуховий пристрій, знайшли по гарячих слідах. За даними місцевих ЗМІ, у її орендованій квартирі було виявлено пістолет та патрони, проте її імені та іншої інформації правоохоронці не розголошують.