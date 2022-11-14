Теракт у Стамбулі: з'явилися яскраві відео та фото затримання підозрюваної

Кількість загиблих зросла до 6

У Стамбулі затримали жінку, котра обґрунтовано підозрюється у вчиненні терористичного акту, що відбувся напередодні посеред білого дня у самісінькому центрі міста. Згідно з припущеннями представників правоохоронних органів Туреччини, саме вказана особа причетна до смерті шести та травмуванні десятків мирних людей на вулиці Істікляль. Крім того, силовики взяли під варту ще 45 осіб, що можуть бути пов'язані з трагічною подією.

Відповідну інформацію у понеділок, 14 листопада, повідомив міністр внутрішніх справ, передають росЗМІ, посилаючись на турецькі телеканали що публікують перші кадри затримання смертниці та її фото.

Затримання ймовірної зловмисниці

Наразі анкетні дані та більш детальна інформація щодо жінки, котра, ймовірно, організувала вибух, не розголошується. Поліція заявила, що жінку, яка залишила сумку з вибуховим пристроєм, затримали гарячими слідами. У її орендованій квартирі було знайдено пістолет та патрони, пишуть турецькі видання.

Затримана, що підозрюється в теракті, який було здійснено на туристичній вулиці Стамбула

Варто нагадати, що вдень 13 листопада влада турецького Стамбула публічно повідомила, що в результаті вибуху на одній з центральних туристичних вулиць міста загинуло шість людей, а кількість постраждалих, які отримали травми різного ступеню тяжкості, зросла до 81. Після чого силовики почали розглядати версію теракту.

Пізніше турецька преса опублікувала кадр з вуличної камери спостереження, на якому зображено дівчину в чорному одязі, яка нібито залишила бомбу.

Камери спостереження зафіксували жінку, котра могла залишити бомбу

Раніше "Телеграф" повідомляв, як на одній з шахт Туреччини стався потужний вибух. В результаті надзвичайної події кількість жертв зросла до кількох десятків.