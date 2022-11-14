Теракт в Стамбуле: появились яркие видео и фото задержания подозреваемой

Число погибших возросло до 6

В Стамбуле задержана женщина, обоснованно подозреваемая в совершении террористического акта, который состоялся накануне посреди белого дня в самом центре города. Согласно предположениям представителей правоохранительных органов Турции, именно указанное лицо причастно к смерти шести и травмированию десятков мирных людей на улице Истикляль. Кроме того, силовики заключили под стражу еще 45 человек, которые могут быть связаны с трагическим событием.

Соответствующую информацию в понедельник, 14 ноября, сообщил министр внутренних дел, передают росСМИ, ссылаясь на турецкие телеканалы, публикующие первые кадры задержания смертницы и ее фото.

Задержание предполагаемой злоумышленницы

В настоящее время анкетные данные и более подробная информация о женщине, которая, вероятно, организовала взрыв, не разглашается. Полиция заявила, что женщину, оставившую сумку со взрывным устройством, задержали по горячим следам. В ее арендованной квартире были найдены пистолет и патроны, пишут турецкие издания.

Задержана, что подозревается в теракте, совершенном на туристической улице Стамбула

Стоит напомнить, что днем 13 ноября власти турецкого Стамбула публично сообщили, что в результате взрыва на одной из центральных туристических улиц города погибли шесть человек, а количество пострадавших, получивших травмы разной степени тяжести, возросло до 81. После чего силовики начали рассматривать версию теракта .

Позже турецкая пресса опубликовала кадр из уличной камеры наблюдения, на котором изображена девушка в черной одежде, которая якобы покинула бомбу.

Камеры наблюдения зафиксировали женщину, которая могла покинуть бомбу

Ранее "Телеграф" сообщал, как на одной из шахт Турции произошел мощный взрыв. В результате чрезвычайного происшествия количество жертв возросло до нескольких десятков.