В центре Стамбула прогремел взрыв: сообщают о подрыве смертника, есть жертвы (видео)

На месте работают полицейские и врачи

На одной из центральных улиц турецкого Стамбула прогремел взрыв, в результате которого есть много пострадавших, а также появляется информация о погибших.

Как сообщает DW, взрыв прозвучал на улице Истикляль. Согласно сообщениям местных СМИ вследствие инцидента пострадали по меньшей мере 11 человек, по некоторым данным минимум четыре человека погибли.

По сети уже разлетелись множество видеозаписей, на которых видно, что несколько человек лежат на обочине, в ожидании помощи.

К месту происшествия прибыли полицейские и врачи. Представители специальных служб оцепили район.

Что именно стало причиной взрыва пока не сообщается, однако в некоторых СМИ появилась информация о том, что это был взрыв террориста-смертника.

Стоит отметить, что Истикляль является одной из наиболее популярных среди туристов улиц в Стамбуле, так как на ней имеются большое количество памятников архитектуры, кроме того там расположены множество магазинов и консульства ряда европейских стран.

Как сообщалось ранее, 9 ноября у побережья турецкого города Игнеада, что на побережье Черного моря, произошел взрыв на рыбацкой лодке. Обошлось без пострадавших, однако рыбаки утверждали, что наткнулись на морскую мину.