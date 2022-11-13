У центрі Стамбула пролунав вибух: повідомляють про підрив смертника, є жертви (відео)

На місці працюють поліцейські та лікарі

На одній із центральних вулиць турецького Стамбула пролунав вибух, внаслідок якого є багато постраждалих, а також з’являється інформація про загиблих.

Як повідомляє DW, вибух пролунав на вулиці Істікляль. Згідно з повідомленнями місцевих ЗМІ внаслідок інциденту постраждали щонайменше 11 людей, за деякими даними щонайменше чотири особи загинули.

Через мережу вже розлетілося безліч відеозаписів, на яких видно, що кілька людей лежать на узбіччі, чекаючи на допомогу.

До місця події прибули поліцейські та лікарі. Представники спеціальних служб оточили район.

Що саме спричинило вибух поки не повідомляється, проте в деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що це був вибух терориста-смертника.

Варто відзначити, що Істікляль є однією з найбільш популярних серед туристів вулиць у Стамбулі, оскільки на ній є багато пам’яток архітектури, крім того, там розташовані безліч магазинів та консульства ряду європейських країн.

Як повідомлялося раніше, 9 листопада біля узбережжя турецького міста Ігнеада, що на узбережжі Чорного моря, стався вибух на рибальському човні. Обійшлося без постраждалих, проте рибалки стверджували, що натрапили на морську міну.