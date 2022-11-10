Дрейфуючі міни майже дісталися Стамбула? Біля берегів Туреччини вибухнув катер (відео)

Під час вибуху ніхто не постраждав

Турецький рибальський катер зазнав пошкоджень і ледь не затонув через вибух у Чорному морі. Один із варіантів, який розглядається в цей час — підрив самопливної морської міни.

Як повідомляє турецьке видання Tele1, інцидент стався 9 листопада приблизно за 10 кілометрів від міста Ігнеада, що на узбережжі Чорного моря, неподалік кордону Болгарії. Після вибуху судно відбуксували до морської гавані за допомогою інших човнів, а на місце події відправили катери берегової охорони.

Відомо, що катер Ahmet Mollaoğlu 2 отримав пробоїну у моторній частині, проте на борту ніхто не загинув та не постраждав.

Рибалки, які були на борту судна, заявили, що чули сильний вибух. Однак, за словами мера Ігнеади, наразі невідомо, чи справді катер натрапив на морську міну чи вибух у моторному відділенні стався з іншої причини.

"Згідно з першою отриманою інформацією, у моторній частині човна стався вибух. Наразі з’ясовується, чи це був двигун, чи щось ще", — сказав він.

Як відомо, під час повномасштабного вторгнення росії окупанти залишили безліч вибухонебезпечних предметів. Це включає в себе як міни, так і боєприпаси, що не розірвалися, і бомби. Іноді це стає причиною травмування чи навіть загибелі мирного населення.