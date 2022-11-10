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Дрейфующие мины почти добрались до Стамбула? У берегов Турции взорвался катер (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Морская мина
Морская мина

Во время взрыва никто не пострадал

Турецкий рыбацкий катер получил повреждения и едва не затонул из-за взрыва в Черном море. Один из вариантов, который рассматривается в настоящее время — подрыв дрейфующей морской мины.

Как сообщает турецкое издание Tele1, инцидент произошел 9 ноября примерно в 10 километрах от города Игнеада, что на побережье Черного моря, неподалеку от границы Болгарии. После взрыва судно отбуксировали в морскую гавань при помощи других лодок, а на место происшествия отправили катера береговой охраны.

Известно, что катер Ahmet Mollaoğlu 2 получил пробоину в моторной части, однако на борту никто не погиб и не пострадал.

Рыбаки, которые находились на борту судна, заявили, что слышали сильный взрыв. Однако, по словам мэра Игнеады в настоящее время неизвестно, действительно ли катер наткнулся на морскую мину или взрыв в моторном отделении произошел по другой причине

"Согласно первой полученной информации, в моторной части лодки произошел взрыв. В настоящее время выясняется, был ли это двигатель или что-то еще", — сказал он.

Как известно, во время полномасштабного вторжения россии оккупанты оставили множество взрывоопасных предметов. Это включает в себя как мины, так и неразорвавшиеся боеприпасы и бомбы. Иногда это становится причиной травмирования или даже гибели мирного населения.

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#Турция #Черное море #Мины