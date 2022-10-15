Число жертв исчисляется десятками: на шахте в Турции произошел мощный взрыв (видео)

Несколько спасенных были направлены в больницы Бартина и Стамбула

Вечером 14 октября в турецкой угольной шахте в районе Амасра в турецкой провинции Бартин на севере страны произошел взрыв, после чего разгорелся пожар и стало известно о множестве раненых и погибших. Шахта принадлежит государственной компании Turkish Hard Coal Enterprises. В настоящее время продолжаются работы по спасению работников.

Об этом сообщил турецкий министр здравоохранения Фахреттина Коджи на странице в Twitter. По его словам, 58 шахтеров были спасены, 15 еще пытаются извлечь из-под завалов. На момент взрыва в шахте работало 110 человек, а в районе, где произошел взрыв, находились 49 шахтеров. На месте происшествия ждут бригады медиков с готовыми носилками.

"Количество смертей из-за взрыва в Бартине достигло 28. Делается все необходимое для наших 11 пациентов, 6 в Стамбуле и 5 в Бартине", — отметил чиновник в 6 часов утра.

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отменил все субботние мероприятия, чтобы посетить район чрезвычайного происшествия. Губернатор Бартина Нуртач Арслан сообщил, что на месте сейчас работают 74 поисково-спасательные команды. Считается, что взрыв (предварительно метана) произошел на глубине около 300 метров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в турецком городе Мерсин произошел смертельный теракт возле полицейского отделения. Момент нападения попал на видео.