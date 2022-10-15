Кількість жертв обчислюється десятками: на шахті в Туреччині стався потужний вибух (відео)

Кілька врятованих були направлені в лікарні Бартина і Стамбула

Ввечері 14 жовтня в турецькій вугільній шахті в районі Амасра у турецькій провінції Бартин на півночі країни стався вибух, після чого розгорілася пожежа і стало відомо про безліч поранених та загиблих. Шахта належить державній компанії Turkish Hard Coal Enterprises. Наразі тривають роботи по рятуванню працівників.

Про це повідомив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттіна Коджи на сторінці у Twitter. За його словами, 58 шахтерів було врятовано, 15 ще намагаються дістати з-під завалів. На момент вибуху в шахті працювало 110 людей, а в районі, де стався вибух, було 49 шахтарів. На місці події чекають бригади медиків із готовими носилками.

"Кількість смертей через вибух у Бартині досягла 28. Робиться все необхідне для наших 11 пацієнтів, 6 у Стамбулі та 5 у Бартині", — зазначив посадовець о 6 годині ранку.

Крім того, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував усі суботні заходи, щоб відвідати район надзвичайної події. Губернатор Бартина Нуртач Арслан повідомив, що на місці зараз працюють 74 пошуково-рятувальні команди. Вважається, що вибух (попередньо — метану) стався на глибині близько 300 метрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в турецькому місті Мерсін стався смертельний теракт біля поліцейського відділку. Момент нападу попав на відео.