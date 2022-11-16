В турецком Стамбуле прогремел еще один взрыв: что известно (видео)

Пожарные оперативно потушили пожар

Спустя несколько дней после масштабного теракта в турецком Стамбуле, в городе случился еще один взрыв. На этот раз происшествие произошло на одной из улиц в районе Фатих.

По данным местного издания Мynet.com, происшествие не является терактом. Согласно обнародованной информации, водитель автомобиля заметил, что его транспортное средство сильно дымит, после чего остановился на обочине и попросил помощи у окружающих.

Вскоре раздался взрыв, вследствие чего огонь перекинулся на еще три автомобиля, стоявшие неподалеку.

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Сообщается, что обошлось без жертв и пострадавших, однако помимо уничтоженных огнем четырех автомобилей, повреждения получило расположенное рядом здание.

Как сообщалось ранее, 13 ноября в Стамбуле прозвучал взрыв на одной из популярных у туристов улиц, вследствие чего шесть человек погибли, а еще 81 получил ранения. Предполагаемая злоумышленница, которая оставила взрывное устройство, была найдена по горячим следам. По данным местных СМИ, в ее съемной квартире были обнаружены пистолет и патроны, однако ее имени и другой информации правоохранители не разглашают.