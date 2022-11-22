В Китае сильнейший пожар на фабрике: погибли десятки людей (фото и видео)

Здание вспыхнуло как спичка за считанные минуты

В ночь с 21 на 22 ноября в городе Аньян (Китай) произошел сильнейший пожар на одной из местных фабрик. Огонь объял зданий в таких масштабах, что с ним сражалось более двух сотен спасателей. К сожалению, огненная стихия, что в последнее время бушует не только на территории россии, забрала жизни 38 человек.

Подробности трагедии сообщают Reuters и Marketbeat, передает "Телеграф". Стоит отметить, что пострадавшей компанией стала Kaixinda Trading Co Ltd, чье здание располагалось в "зоне высоких технологий" — районе Веньфен.

Пожар удалось локализировать только к 20:00 по местному времени (около 14:00 по Киеву), еще три часа понадобилось на окончательную ликвидацию.

Город Аньян на карте

Такой вид на пожар открывался вечером

Уже утром 22 ноября местные власти сообщили, что количество погибших достигло 38 человек. Все они являлись работниками фабрики, которая пострадала от огня. Еще двое их коллег смогли выжить, но получили травмы различной тяжести.

Здание загорелось очень быстро

Так здание выглядело после ликвидации возгорания

Пожар был столь сильным, потому что фабрика занималась производством химических веществ, а также другой промышленной продукции, в том числе специализированных химикатов. Конкретной причины возгорания пока не сообщается. Однако в Китае подобные случаи — не редкость, на что влияют плохие условия хранения горючих материалов, отсутствие противопожарного оборудования и множество закрытых выходов в зданиях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о масштабном возгорании под Петербургом, которому, по словам очевидцев, предшествовала мощная "бавовна". Сообщалось, что горит один из газопроводов. Россияне же утверждали о возгорании АЗС.

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