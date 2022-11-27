Люди требуют отставки компартии: в Китае вспыхнули масштабные протесты (видео)

Причиной протестов стал пожар в доме в городе Урумчи, жителей которого заблокировали в доме из-за карантина

В Китае прошла волна антиправительственных протестов на фоне ужесточения коронавирусных ограничений. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги и требовали отставки компартии Китая, в ответ силовики попытались разгонять их.

Как сообщает Reuters, протесты вспыхнули во многих крупных городах, включая финансовый центр страны Шанхай. Причиной общественного недовольства стал пожар в городе Урумчи (провинция Синьцзян) 24 ноября, в результате которого погибли 10 человек.

Согласно предположениям протестующих, пожар в многоэтажке привел к смертям потому что все выходы из здания были заблокированы из-за ужесточения карантинных мер, а потому люди попросту не могли покинуть здание. Местные власти эту информацию отвергают.

В Шанхае группа людей собралась в субботу вечером для того, чтобы почтить память погибших, а затем это переросло в акцию протеста.

На видео, которые разлетелись по сети видно, что люди в знак протеста против цензуры несут чистые листы. Люди в присутствии полиции выкрикивали лозунги с требованиями отменить локдаун для всего Китая и отправить коммунистическую партию в отставку. В ответ на это силовики попытались разогнать толпу.

После происшествия в Урумчи местные власти решили немного ослабить карантинные меры и возобновить движение общественного транспорта. До этого жителям города запрещалось покидать дома, локдаун длился около 100 дней. Всего за субботу в Китае было обнаружено более 40 тысяч новых случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее, в ночь с 21 на 22 ноября в городе Аньян (Китай) произошел сильнейший пожар на одной из местных фабрик, в результате которого погибли 38 человек.