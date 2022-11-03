Китайская ракета размером с 10-этажный дом вот-вот рухнет на Землю: куда могут упасть ее обломки

Китайцы запустили ракету накануне, ее полет — неконтролируемый

После предупреждение ученых о возможном столкновении Земли с гигантским астероидом, появилась информация о еще одно событии, которое может иметь печальные последствия. Четыре дня назад Китай запустил последний сегмент своей новой космической станции "Тяньгун". В в ближайшие два дня 23-тонный корпус ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упадет где-то на Земле.

Как пишет sciencealert, никто не знает, куда упадет корпус китайской ракеты, так его никто не контролирует. Ученые прогнозируют, что падение обломков произойдет в пятницу или субботу, то есть 4 или 5 ноября.

Сообщается, что эксперты могут только оценить, какая часть корпуса ракеты, размером примерно с 10-этажный дом, врежется в Землю. Часть ее, вероятно, сгорит, когда прорвется через атмосферу, но корпус ракеты слишком велик, чтобы полностью разрушиться. Так что от 20 до 40 процентов объекта могут приземлиться на Земле.

Аэрокосмическая корпорация предсказывает возможные пути падения ракеты на Землю. Согласно подсчетам аналитиков, место, куда могут рухнуть обломки, охватывает около 88 процентов населения Земли. Однако там есть лишь несколько густонаселенных зон. Большая часть области — это открытый океан или необитаемая земля.

Судя по всему, Украина не в зоне риска падения китайской ракеты

Добавим, что лидеры космической отрасли осудили китайскую практику неконтролируемого входа в атмосферу, так как это представляет ненужный риск для жизни и имущества людей. Предупреждение о падении уже четвертое. Пару лет назад обломки китайской ракеты обрушились на одну из африканских деревень, это нанесло жителям материальный ущерб.

Ранее "Телеграф" писал, что NASA запечатлело первое "космическое ДТП" в прямом эфире.