Китайська ракета розміром з 10-поверховий будинок ось-ось обрушиться на Землю: куди можуть впасти її уламки

Китайці запустили ракету напередодні, її політ - неконтрольований

Після попередження вчених про можливе зіткнення Землі з гігантським астероїдом з’явилася інформація про ще одну подію, яка може мати сумні наслідки. Чотири дні тому Китай запустив останній сегмент своєї нової космічної станції "Тяньгун". У найближчі два дні 23-тонний корпус ракети-носія "Чанчжен-5В" впаде десь на Землі.

Як пише sciencealert, ніхто не знає, куди впаде корпус китайської ракети, бо його ніхто не контролює. Вчені прогнозують, що падіння уламків відбудеться у п’ятницю чи суботу, тобто 4 чи 5 листопада.

Повідомляється, що експерти можуть лише оцінити, яка частина корпусу ракети розміром приблизно з 10-поверховий будинок вріжеться в Землю. Частина її, мабуть, згорить, коли прорветься через атмосферу, але корпус ракети дуже великий, щоб повністю зруйнуватися. Тож від 20 до 40 відсотків об’єкта можуть приземлитися на Землі.

Аерокосмічна корпорація передбачає можливі шляхи падіння ракети на Землю. Згідно з підрахунками аналітиків, місце, куди можуть обрушиться уламки, охоплює близько 88 відсотків населення Землі. Однак там є лише кілька густонаселених зон. Більшість області — це відкритий океан чи безлюдна земля.

Зважаючи на все, Україна не в зоні ризику падіння китайської ракети

Додамо, що лідери космічної галузі засудили китайську практику неконтрольованого входу в атмосферу, оскільки це несе непотрібний ризик для життя та майна людей. Попередження про падіння вже четверте. Кілька років тому уламки китайської ракети обрушилися на одне з африканських сіл, це завдало мешканцям матеріальних збитків.

Раніше "Телеграф" писав, що NASA зняло першу "космічну ДТП" у прямому ефірі.