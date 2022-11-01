"Вбивця планет": вчені виявили гігантський астероїд, який одного разу може зіткнутися із Землею

Потенційно небезпечний астероїд тривалий час ховався у променях Сонця

Астрономи виявили у космосі нове небесне тіло. Ним є астероїд, який одного разу може попрямувати у бік Землі. Повідомляється, що довгий час цей космічний камінь міг ховатися від пильного погляду дослідників у сонячному світлі.

За словами вчених, це небесне тіло має ширину близько півтора кілометра і є найбільшим потенційно небезпечним астероїдом, виявленим за останні вісім років. Астрономи охрестили його "вбивцею планет", оскільки у разі його зіткнення з нашою планетою наслідки були б відчутні на кількох континентах. Про це пише видання Space.com.

Астероїд отримав ім’я 2022 AP7 і зараз він знаходиться між Венерою і Землею. Проблема в його виявленні полягала в тому, що щоб знайти космічні камені в цій області, астрономи повинні дивитися у напрямку Сонця, яскравість якого додає складності у процес.

Зазначається, що телескопи, такі як Джеймс Вебб і Хаббл, ніколи не дивляться на Сонце, оскільки яскравість зірки може підсмажити їхню чутливу оптику. Через це астрономи мають лише обмежене уявлення про природу астероїдів, що ховаються у цьому регіоні.

Так, наприклад, у 2013 році астероїд набагато меншого розміру, завширшки 20 метрів, раптово прибув з боку Сонця та вибухнув над російським Челябінськом, вибивши вікна тисяч будівель. Відкриття 2022 AP7, який був би набагато руйнівнішим, якби зіткнувся із Землею, стало можливим лише завдяки надчутливій камері Dark Energy Camera у Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо у Чилі, яка сканує небо під час сутінкових годин.

У матеріалі зазначається, що на щастя, астрономи можуть розрахувати траєкторії астероїдів на віки вперед, і на даний момент немає відомих космічних каменів, які можуть турбувати нас.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені NASA завдяки своєму потужному телескопу зробили дивовижне фото космічного об’єкта, який своїм виглядом нагадує руку людини.

Читайте також на сайті "Телеграф" про те, що астрономи зафільмували на Сонці "усмішку", яка є тривожним знаком для Землі, оскільки вона віщує геомагнітну бурю.