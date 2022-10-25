Схожа на зефір: астрономи виявили незвичайну гігантську планету

Екзопланету-гіганта було виявлено на орбіті червоного карлика

Астрономи Національної обсерваторії Кітт Пік відкрили дивовижну "зефірну" планету. Їй дали назву TOI-3757b, проте через її щільність, яка дуже нагадує зефір, її почали називати на честь солодощі. Про це повідомляється у статті видання The Astronomical Journal.

Незвичайну екзопланету було знайдено за допомогою телескопа TESS. Вона знаходиться за 580 світлових років від Землі. Обертається "зефір" навколо зірки — червоного карлика. За розміром ця екзопланета дещо перевищує Юпітер, при цьому маса "зефірки" значно поступається такою у Юпітера. А її щільність виявилася найнижчою, яку колись вдалося виявити астрономам серед газових гігантів.

Щоб обчислити масу екзопланети, дослідники шукали зміни у світлі зірки, які показують гравітаційне тяжіння, яке на неї екзопланетою. З’ясувалося, що її маса дорівнює приблизно 85 мас Землі (тоді як маса того ж Юпітера — близько 317 мас Землі).

Також дослідники з’ясували, що екзопланета робить один оберт навколо своєї зірки практично за три з половиною світлові дні. Тобто земний рік триває на "зефірі" лише половину тижня.

Фахівці вважають "зефір" дуже пухнастою екзопланетою — настільки пухнастою, що це наводить їх на питання про те, як вона взагалі могла сформуватися так близько до своєї зірки.

Також "Телеграф" писав про те, що NASA у прямому ефірі розбило супутник про астероїд. У Мережі було опубліковано відео цієї незвичайної події.