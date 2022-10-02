Тихий океан зникає: вчені розповіли, як у майбутньому зміниться наша планета

Євразія, Австралія, Північна та Південна Америки зімкнуться, і океану вже не залишиться зовсім

За час існування нашої планети на ній періодично виникали "суперконтиненти", які поєднували всю сушу на Землі, оточену "суперокеаном". Потім відбувалися зворотні процеси – величезні масиви суші розколювалися, і з-поміж них з’являлися нові океани.

Подібні цикли тривають сотні мільйонів років, і останній "суперконтинент", Пангея, обвалився близько 180 мільйонів років тому, внаслідок чого сучасні континенти возз’єдналися між 200 та 300 мільйонами років.

Таких висновків дійшли австралійські та китайські геологи на чолі з Чжен-Сян Лі, які змоделювали довгострокові рухи тектонічних плит, пише futurum.

Робота показала, що напрям танення континентів визначається міцністю океанічних плит між ними. Висока міцність цих плит підштовхує інтровертний шлях "підйому" на новий суперконтинент, низька міцність підштовхує зовнішній шлях — "роз’єднання".

З’єднання материків може відбуватися двома шляхами: через океан, що утворився під час поділу попереднього "суперконтиненту" (інтроверсія), або через залишки навколишнього "суперокеану" (екстраверсія). Як саме це відбувається залежить від товщини океанічних плит, пояснили автори нової статті, опублікованої в науковому виданні.

Їхні результати передбачають, що із зникненням Тихого океану сформується ще один суперконтинент, що сполучає Америку, Євразію та Австралію.

"Хоча сьогодні Тихий океан залишається наперед найбільшим на Землі, він скорочується на кілька сантиметрів на рік. Приблизно через 300 мільйонів років Євразія, Австралія, Північна і Південна Америки зімкнуться, і океану вже не залишиться зовсім. Гіпотетичний суперконтинент, який утворюється на його місці, буде зовсім іншим: рівень моря стане нижчим, а великі простори всередині суперконтиненту виявляться вкрай посушливими, з дуже високими добовими перепадами температур", — говорить професор Лі.

Майбутній "суперконтинент"

Нагадаємо, що поки до зникнення Тихого океану залишається достатньо часу, у його глибинах постійно відбуваються незвичайні зміни – схоже, там життя розвивається за власним сценарієм.