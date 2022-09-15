Істота з очима замість голови: вчені знайшли нового мешканця глибин океану

Ці ракоподібні є майже невидимими для навколишніх істот, але вони натомість бачать багато

Усім відомо, що океан мало досліджений вченими, там часто знаходять дивні споруди, невідомі види рослин, а особливо привертає увагу життя риб, яке вирує далеко на глибині. Саме через це нові відкриття стаються постійно і здаються нам доволі химерними, адже істоти, які живуть у повній темряві у воді незвичні для людей і не є схожими на ті, що живуть ближче до поверхні.

Нещодавно вчені здивували нас ще одним відкриттям. Креветкоподібні ракоподібні цистисоми (Cystisoma) — цікаві, хоч і з вигляду моторошні представники глибинних місць океану.

Розміром вони з людську долоню і мешкають на глибині від 200 до 900 метрів. Більшість їх голови це очі, адже вони допомагають їм бачити в суворій темряві. Тобто величезні очі допомагають цим ракоподібним залишатися непоміченими у глибоководних теренах, водночас самі вони здатні розглянути багато чого.

"Більшість внутрішніх органів цистисоми виглядають кришталево чистими завдяки дуже впорядкованому, структурованому способу розташування їхніх тканин", — пояснює Карен Осборн, вчена зі Смітсонівського інституту у Вашингтоні, де багато вивчають саме цей вид.

Очі цистисоми під мікроскопом

Дослідники вивчили цистисом під мікроскопом і виявили, що їхні тіла частково вкриті крихітними кудлатими лусочками, інша частина нагадує сферичні форми, які, на думку вчених, є колоніями бактерій, невідомих науці. Саме через це цистисоми є прозорими, і хижаки їх не помічають.

Вчені виявили, що більшість мешканців глибин океану видають очі, сітківка яких містить темні плями, здатні поглинати фотони. Проте, як ми бачимо, очі цистисом влаштовані інакше — ці ракоподібні маскують свої очі у вигляді крихітних червоних крапок, які виконують самі функції, як і темні пігментні плями, проте не видно іншим жителям океану.

Крім того, антени, які можна побачити на фотографіях під мікроскопом, мають функцію "вловлювання" хімічних речовин в наколишньому середовищі. Тож самці можуть почути самок навіть на великій відстані, адже через прозорість інших варіантів для пошуку партнерів вони не мають.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, вчені змогли запустити фотосинтез штучно — як це спрацювало.