"Фантастичні" станції в космосі та колонізація стали на крок ближче: вчені вирішили одну із ключових проблем

Фотосинтез змогли запустити штучно

Вчені розв'язали проблему з вирощуванням рослин в умовах нестачі або навіть відсутності сонячного світла.

Як говориться в дослідженні, оприлюдненому в журналі Nature, новий метод вже добре показав себе в дослідах із дріжджами, грибами та водоростями. Крім того, перші досліди із рослинами салату теж показали позитивні результати.

Дослідники з Університету Делавера виявили, що процес фотосинтезу можна забезпечити, якщо використовувати електрику та хімічні добрива.

Спочатку рослини не мали наміру рости в умовах відсутності сонячного світла, але все змінилося, коли їх вирішили підгодувати ацетатами. У цьому випадку рослини під штучним світлом почали поглинати це добриво та виробляти цукру та амінокислоти, як це буває при фотосинтезі.

Автори дослідження зазначають, що в космосі отримати електрику іноді буває простіше, ніж сонячне світло, наприклад майбутня колонія на Марсі може бути забезпечена ядерним реактором.

Сама суть процесу полягає в тому, що за допомогою електрики вуглекислий газ (СО2) перетворюється на чадний газ (СО), який використовується для отримання ацетату.

Біологи відзначають, що рослини зазвичай не споживають їжу, яку не виробляють самі, проте ацетати це рідкісний виняток.

Дослідження вже оцінили у NASA, проте технологію ще варто доопрацювати. Однак у майбутньому вона може дозволити не тільки допомогти з виробництвом їжі на інших планетах, але й впоратися з виробництвом їжі для населення нашої рідної планети, що постійно зростає.

Нагадаємо, виробники синтетичного м’яса незабаром можуть уявити перший комерційно життєздатний продукт, який зможе конкурувати зі справжнім м’ясом на споживчому ринку. Для вирощування штучного м’яса використовували звичайний тютюн.