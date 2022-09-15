"Фантастические" станции в космосе и колонизация стали на шаг ближе: ученые решили одну из ключевых проблем

Фотосинтез смогли запустить искусственно

Ученые решили проблему с выращиванием растений в условиях нехватки или даже отсутствия солнечного света.

Как говорится в исследовании, обнародованном в журнале Nature, новый метод уже хорошо показал себя в опытах с дрожжами, грибами и водорослями. Кроме того, первые опыты с растениями салата тоже показали позитивные результаты.

Исследователи из Университета Делавера обнаружили, что процесс фотосинтеза можно обеспечить, если использовать электричество и химические удобрения.

Поначалу растения не собирались расти в условиях отсутствия солнечного света, но все изменилось, когда их решили подкормить ацетатами. В этом случае растения под искусственным светом начали поглощать это удобрение и вырабатывать сахара и аминокислоты, как это и бывает при фотосинтезе.

Авторы исследования отмечают, что в космосе получить электричество иногда бывает проще, чем солнечный свет, например, будущая колония на Марсе может быть обеспечена ядерным реактором.

Сама суть процесса заключается в том, что с помощью электричества углекислый газ (СО2) превращается в угарный газ (СО), который затем используется для получения ацетата.

Биологи же отмечают, что растения не потребляют пищу, которую не производят сами, однако ацетаты это редкое исключение.

Исследование уже оценили в NASA, однако технологию еще стоит доработать. Однако в будущем она может позволить не только помочь с производством пищи на других планетах, но и справиться с производством еды для постоянно растущего населения нашей родной планеты.

Напомним, производители синтетического мяса вскоре могут представить первый коммерчески жизнеспособный продукт, который сможет конкурировать с настоящим мясом на потребительском рынке. Для выращивания искусственного мяса использовали обычный табак.