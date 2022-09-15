Укр

"Фантастические" станции в космосе и колонизация стали на шаг ближе: ученые решили одну из ключевых проблем

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Выращенный без света салат
Выращенный без света салат

Фотосинтез смогли запустить искусственно

Ученые решили проблему с выращиванием растений в условиях нехватки или даже отсутствия солнечного света.

Как говорится в исследовании, обнародованном в журнале Nature, новый метод уже хорошо показал себя в опытах с дрожжами, грибами и водорослями. Кроме того, первые опыты с растениями салата тоже показали позитивные результаты.

Исследователи из Университета Делавера обнаружили, что процесс фотосинтеза можно обеспечить, если использовать электричество и химические удобрения.

Поначалу растения не собирались расти в условиях отсутствия солнечного света, но все изменилось, когда их решили подкормить ацетатами. В этом случае растения под искусственным светом начали поглощать это удобрение и вырабатывать сахара и аминокислоты, как это и бывает при фотосинтезе.

Авторы исследования отмечают, что в космосе получить электричество иногда бывает проще, чем солнечный свет, например, будущая колония на Марсе может быть обеспечена ядерным реактором.

Сама суть процесса заключается в том, что с помощью электричества углекислый газ (СО2) превращается в угарный газ (СО), который затем используется для получения ацетата.

Биологи же отмечают, что растения не потребляют пищу, которую не производят сами, однако ацетаты это редкое исключение.

Исследование уже оценили в NASA, однако технологию еще стоит доработать. Однако в будущем она может позволить не только помочь с производством пищи на других планетах, но и справиться с производством еды для постоянно растущего населения нашей родной планеты.

Напомним, производители синтетического мяса вскоре могут представить первый коммерчески жизнеспособный продукт, который сможет конкурировать с настоящим мясом на потребительском рынке. Для выращивания искусственного мяса использовали обычный табак.

Теги:
#Биология #Растения