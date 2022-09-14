Потепление не дает деревьям "дышать": последствия могут быть разрушительными

Леса оказались уязвимыми для глобального потепления

Глобальное потепление может не только привести к масштабным климатическим катастрофам, но и вызвать глобальную нехватку кислорода.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на исследователей Орегонского государственного университета, выяснилось, что листья деревьев не способно удерживать необходимую для фотосинтеза температуру, когда температура окружающей среды ее превышает.

Ученые несколько сезонов наблюдали с тепловизорами за лесами в Центральной и Северной Америке и собирали различные данные, вроде обмена энергией, водой и углеродом между лесными массивами и атмосферой.

Результаты показали, что далеко не все листья может поддерживать нужную температуру для фотосинтеза и нагревалось выше "комфортной температуры".

Стоит отметить, что идеальной для фотосинтеза температурой считается +15…+30 градусов по Цельсию, в этом диапазоне листья деревьев может поглощать углерод и солнечный свет и производить кислород. Ранее считалось, что они способны охлаждаться, чтобы поддерживать возможность фотосинтезировать далее, но оказалось, что это не совсем соответствует действительности.

При этом ученые отмечают, что многое зависит от формы листьев и влажности окружающей среды. Так в более сухом климате они обычно способны отбивать солнечные лучи и имеют меньшие размеры, однако во влажных и более прохладных условиях деревья имеют более крупные листья, которые склонны быстрее разогреваться.

Понимание того, что не все деревья способны охладиться до нужной температуры приводит также к выводу, что снизить последствия глобального потепления для лесов не удастся. Климатологи из Орегона предполагают, что при дальнейшем разогревании планеты, леса будут переносить все больший стресс и это может повлиять на их способность поглощать углерод и, следовательно, вырабатывать кислород.

Как сообщалось ранее, ученые прогнозируют, что стремительное повышение температуры воздуха в мире может привести к тому, что уже к 2100 году большая часть территорий нашей планеты окажется непригодной для жизни человека.