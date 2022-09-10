Мир столкнется с новыми климатическими катастрофами: названы главные причины

Точка невозвращения еще не пройдена, а человечество еще может повлиять на ситуацию

Из-за глобального потепления наша планета находится на грани нескольких климатических катастроф.

Как говорится в исследовании, обнародованном в журнале Science, из-за того, что глобальная температура уже повысилась на 1,1 градуса, так что впереди человечество ждут катастрофические последствия изменения климата.

Первое изменение коснулось таяния ледников Гренландии и Западной Антарктики из-за чего уровень мирового океана в будущем поднимется на 10 метров.

Кроме того, потепление приводит к ускорению процесса таяния в районах вечной мерзлоты, что в свою очередь приводит к выбросу парниковых газов, а значит и к ускорению потепления.

Повлиять на климатические изменения может и нарушение конвекции в Лабрадорском море, которая обеспечивала относительно теплую погоду в Европе. Это может привести к тому, что на Европейском континенте будут более суровые зимы, сравнимые с малым ледниковым периодом XIV-XIX веков.

Еще одна проблема заключается в массовом вымирании тропических коралловых рифов, впрочем, при нынешней температуре его еще можно частично обратить. Однако в случае дальнейшего потепления восстановить их будет невозможно.

Рифы защищают жителей прибрежных районов от штормовых волн, являются источником песка для пляжей и приносят прибыль туристической индустрии, которая кормит около 500 миллионов человек в регионе.

Однако авторы исследования сообщили и о хорошей новости, а именно о том, что человечество еще не прошло точку невозвращения и еще имеет возможности исправить ситуацию.

Как сообщалось ранее, ученые прогнозируют, что стремительное повышение температуры воздуха в мире может привести к тому, что уже к 2100 году большая часть территорий нашей планеты окажется непригодной для жизни человека.